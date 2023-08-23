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Zerek-2 для проверки скоростного режима запустят на загородных трассах в Казахстане

Опубликовано:

Трасса без машин
Трасса. Иллюстративное фото: pexels.com

Аппаратный комплекс для проверки скоростного режима транспортных средств запустят на загородных трассах по Казахстану, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

МВД, Комитет автомобильных дорог и АО “НК “КазАвтоЖол” реализовали сервис по использованию камер на загородных трассах для фиксации нарушений скорости транспортных средств.

Сервис направлен на усиление контроля по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактики ДТП.

"33 программно-аппаратных комплекса Zerek-2 интегрированы в единый реестр административных производств – то есть отправка предписаний будет осуществляться нарушителям в автоматическом режиме", – рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

По ее словам, на сегодня Zerek-2 готов к работе на автодорогах:

  • Шымкент – Кызылорда;
  • Шымкент – граница Узбекистана;
  • Шымкент – Тараз;
  • Тараз – Кайнар;
  • Қонаев – Талдыкорган;
  • Астана – Павлодар.

"Подобный программный комплекс ранее был запущен на трассе Кокшетау – Астана и по сей день показывает хорошие результаты по регистрации нарушений правил дорожного движения", – говорит Боранова.

В МВД отметили, что из-за нарушения скоростного режима на загородных трассах было зарегистрировано 730 ДТП, где погибло свыше 300 человек и пострадали более 1200 граждан.

"На указанных трассах с 00:00 25 августа комплексы Zerek-2 будут работать в штатном режиме. Пользуясь случаем, просим всех водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями", – отметила Актоты Боранова.

Добавим, согласно данным на сайте Правовой статистики, за 7 месяцев этого года было зарегистрировано 6792 ДТП. Число погибших в них составило 1232 человека, а пострадавших – 8482 человека.

Больше всего погибших зарегистрировано в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областях.

Ранее стало известно, что камеры "Сергек" появятся на наиболее опасных участках дорог в Алматинской области с 1 сентября.

Недавно в соцсетях появился слух, что камеры "Сергек" могут передавать информацию о казахстанцах в Китай. Фактчекеры назвали слух фейком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033663-zerek-2-dlya-proverki-skorostnogo-rezhima-zapustyat-na-zagorodnyh-trassah-v-kazahstane/

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