Гроза и 37-градусная жара ожидаются в казахстанских мегаполисах

Пасмурное небо. Иллюстративное фото: ДЧС СКО

Во вторник, 22 августа, в Алматы и Шымкенте обещают жару, а астанчан предупреждают о грозе. Актуальный прогноз опубликован на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Астане ожидается гроза, дождь и небольшое усиление ветра до 9-14 метров в секунду. При этом столбики термометров днем поднимутся до плюс 29-31 градуса, ночью в столице похолодает до плюс 15-17 градусов.

В Алматы сегодня осадков не будет, днем в южной столице ожидается до 32-34 градусов жары, ночью температура опустится до плюс 18-20 градусов. Скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

Жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре - днем в мегаполисе прогнозируют до плюс 35-37 градусов, ночью похолодает до плюс 20-22 градусов. Осадков в мегаполисе сегодня не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как не пострадать при сильной жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить - не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", - добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033390-groza-i-37-gradusnaya-zhara-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah/