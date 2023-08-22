Улицу Тургут Озала перекроют в Алматы из-за ремонта

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы начинается средний ремонт улицы Тургут Озала - по этой причине один из ее участков будет перекрыт предстоящей ночью, предупредили в официальном Telegram-канале Almaty Joly.

По итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта был включен участок улицы Тургут Озала от Толе би до Сатпаева протяженностью 1,8 км.

Как говорится в сообщении, с 23:00 вторника, 22 августа, до 06:00 среды, 23 августа, на данном участке будет перекрыто дорожное движение.

Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год.

"Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", - обратились к алматинцам.

Напомним, на участке улицы Шаляпина, от Берегового до Ашимова, начали делать ремонт - на промежутке протяженностью 4 км. Ремонт планируется завершить до 31 августа.

А ранее в акимате Алматы заявили, что досрочно закончили ремонт на проспекте Аль-Фараби, который планировали завершить лишь к 1 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033525-ulitsu-turgut-ozala-perekroyut-v-almaty-iz-za-remonta/