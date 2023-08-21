Сильные дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие дни

Дождь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня – с 22 по 24 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни на большей части страны в атмосфере сохранятся хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, они станут причиной выпадения дождей; на западе, северо-западе и севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром.

Между тем в северной половине Казахстана днем ожидается понижение температуры воздуха до +18…+24 градусов, на остальной территории республики значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.

Добавим, что во время грозы спасатели рекомендуют:

в квартире, доме, здании: не подходить к электропроводке, антеннам, закрывать окна, выключить телевизор, радио и другие бытовые электроприборы, не прикасаться к металлическим предметам; у воды: не купаться во время грозы, не подходить близко к водоему, не плавать в лодке, не ловить рыбу;

в машине: если вас застала молния в автомобиле, не выходите из него, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Остановите движение, но не стойте на высоком месте или открытом воздухе, между машинами или в кузове автомобиля, не садитесь на металлические предметы, не прячьтесь под машину;

на улице: нельзя бегать и суетиться в зоне грозы, снимите все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не подходите к электролиниям, не стойте рядом с металлическим ограждением, стальными трубами, рельсами.

Также спасатели сообщают, что штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033317-silnye-dozhdi-i-poholodanie-nakroyut-kazahstan-v-blizhayshie-dni/