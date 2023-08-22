Люди перекрыли дорогу в Актюбинской области, устав от постоянной пыли (видео)

Жители села Алтынды. Кадр из видео: diapazon.kz

Жители села Алтынды в Актюбинской области перекрыли дорогу - им надоело дышать пылью, которую поднимают машины с рудой. В акимате ответили на претензии сельчан, передает издание "Диапазон".

Как пишет издание, каждый день самосвалы возят добытую медную и золотую руду в Жем для погрузки в вагоны. При этом поднимаются огромные клубы пыли.

Местные жители, устав это терпеть, перекрыли здесь трассу.

"Машины стояли всего 5-10 минут. Люди недовольны запыленностью от этих машин. "Казгеоруд" Русской медной компании выделил деньги, предприятие уже ремонтирует дорогу.

Она грейдерная. Дорогу покроют грунтом, которая не пылит, это новая технология. Работы проведут на 17 километрах, их завершат до осени", - сообщили в акимате Мугалжарского района.

Напомним, несколько дней назад в Акмолинской области жители села Гранитный перекрыли единственную дорогу, ведущую к нескольким рудникам, расположенным в этом районе. Сельчане заявили, что устали от бесконечной пыли, грязи и других последствий езды грузовиков по их маленькому селу. Из-за разбитой большегрузами дороги в селе начались проблемы с транспортом.

Похожая ситуация была в Астане в начале июня - жители ЖК, выражая несогласие с действиями главы ОСИ (объединения собственников имущества) по фальсификации протоколов собрания, перекрыли дорогу. Тогда жильцов оштрафовали на 27 тыс. тенге.

В столичной прокуратуре сообщали, что горожан привлекли к ответственности по следующим статьям адмкодекса:

ст. 443 (неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка);

ст. 614 (создание препятствий для движения транспортных средств).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033392-lyudi-perekryli-dorogu-v-aktyubinskoy-oblasti-ustav-ot-postoyannoy-pyli-video/