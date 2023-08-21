"Возможно, на следующий год": о повышении цен на проезд в Астане высказались депутаты

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов на высказался о возможности повышения стоимости проезда в общественном транспорте, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, рассматривается ли возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте Астаны.

"До конца года повышение стоимости проезда в общественном транспорте мы не рассматриваем. Возможно, на следующий год", – заявил в ответ Ерлан Каналимов.

При этом он указал на необходимость учитывать тот факт, что уровень стоимости проезда в 90 тенге сохраняется в городе в течение 9 лет.

"За эти годы стоимость проезда в общественном транспорте не менялась. Несмотря на то, что подорожало ГСМ, запчасти, комплектующие, оборудование. Пока мы этот вопрос не рассматриваем.

С учетом рыночной ситуации, конъюнктуры рынка, состояния этой отрасли – возможно, рассмотрим эту возможность в начале следующего года. Но пока речь о повышении стоимости проезда не ведется", – заверил спикер.

Между тем с сегодняшнего дня в силу вступил закон о новых тарифах на проезд в общественном транспорте Алматы.

Согласно введенному в действие постановлению акима города Алматы, тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров мегаполиса (в автобусах, троллейбусах и метро) в зависимости от способа платежа теперь установлены в следующих размерах:

при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи, транспортной карты или мобильного приложения – 100 тенге;

при оплате за проезд наличными деньгами – 200 тенге. Льготные категории горожан при этом по-прежнему смогут платить меньше.

Напомним, в Петропавловске также увеличили тариф на проезд в общественном транспорте. Теперь с одного взрослого жителя города будет взиматься плата в 100 или 170 тенге.

Также недавно стоимость проезда изменилась в Уральске – там с 10 августа ввели дифференцированный тариф оплаты проезда. То есть при оплате транспортной картой с помощью приложения Avtobys, QR-кода и Kaspi QR стоимость проезда остается на прежнем уровне в 80 тенге. А при оплате наличными составит 150 тенге. При этом детский проезд будет стоить 70 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033294-vozmozhno-na-sleduyuschiy-god-o-povyshenii-tsen-na-proezd-v-astane-vyskazalis-deputaty/