"Дешевле отдохнуть в Турции": аким Акмолинской области высказался о ценах на отдых в Бурабае

Бурабай. Иллюстративное фото: borovoe.kz

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев сегодня на брифинге СЦК прокомментировал вопрос о дорогом отдыхе в Бурабае, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что казахстанцы жалуются на дороговизну отдыха в Щучинско-Боровской курортной зоне. При том, что в сезон не хватает туалетов и урн. По их словам, дешевле отдохнуть в Турции.

"Что касается цен, это уже стало особым мемом: чем в Бурабай ехать, лучше в Турцию съездить. Но понятно, если приехать в Rixos, Windam Garden – это отели международного уровня. Конечно, там цены… но у нас есть все сегменты для любой категории, начиная от домиков двухместных по 10 тысяч тенге, 30 тысяч тенге. Это конкурентная среда. Цену определяет рынок", – заявил в ответ Ермек Маржикпаев.

В целом, по его словам, с каждым годом все больше туристов посещают эту курортную зону.

"Если у нас раньше за сезон приезжали до 300-400 тысяч человек, то сегодня мы считаем миллионами. В этом году ожидается приезд 1 млн 200 тысяч туристов", – добавил аким региона.

Напомним, в марте президент Касым-Жомарт Токаев высказался о туризме в Казахстане. Он отметил, что особого внимания правительства и парламента заслуживает развитие туризма. Потенциал этой отрасли до конца не раскрыт.

"В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все еще малодоступны.

Для серьезного прорыва в данной отрасли в первую очередь необходимо комплексное решение инфраструктурных вопросов и кардинальное повышение качества сервиса.

Требуется создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы. Эффективность этой работы следует оценивать по объему частных инвестиций в сектор, числу внутренних и иностранных туристов", – сказал глава государства.

В мае Токаев во время своей рабочей поездки в КНР заявил, что Казахстан может стать одним из привлекательных туристических направлений для китайских граждан.

Он заявил, что подписано межправительственное соглашение о безвизовом режиме до тридцати дней. "Несомненно, этот шаг откроет хорошие возможности для привлечения большого числа туристов из Китая", – добавил президент.

Также Токаев отметил, что в Казахстане будут новые туристические направления. На сегодняшний день в 13 городах Казахстана действует режим "Открытое небо". Гражданам 80 стран не требуются визы для посещения Казахстана.

Кроме того, ранее для развития въездного туризма в некоторых городах Казахстана ввели специальные туристические взносы – платежи, которые должны совершать иностранцы за каждый день пребывания в местах размещения туристов.

Фиксированная ставка в размере 0,5 МРП (1725 тенге) будет действовать для городов Астана, Алматы и Шымкент и 0,2 МРП (690 тенге) для остальных регионов.

Добавим, что по информации на сайте Borovoe.kz, в переводе с казахского "бура" означает "верблюд". Горы Бурабая имеют высоту около 300-600 метров. Синяя гора – самая высокая точка достигает 947 м. Знаменитая верблюжья гора имеет высоту 690 м. С вершины горы открывается вид на простирающуюся внизу местность. Можно увидеть Щучинские сопки, а также знаменитые Жеке-батыр высотой 826 м.

Главной достопримечательностью Бурабая является одноименный парк, который расположился на севере Акмолинской области. Местность этого природного парка входит в Кокшетаускую степную возвышенность. На ее территории есть степи, леса, озера и низкогорья. Климат в этой части Казахстана резко континентальный.

Национальный парк был создан еще в 2000 году и контролируется управлением делами президента. На его территории располагаются 14 озер разной величины, однако самыми известными являются Котырколь, Боровое, Щучье, Горное, Лебединое и Карасье.

Главным украшением Борового озера называют Голубой залив, посреди которого возвышается скала Жумбактас или Таинственный сфинкс.

В национальном заповеднике нет больших рек, но есть небольшие ручьи, извилистые речушки и временные потоки. Большую часть представителей флоры и фауны занесли в Красную книгу, среди них 800 видов растений и 300 – животных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023953-deshevle-otdohnut-v-turtsii-akim-akmolinskoy-oblasti-vyskazalsya-o-tsenah-na-otdyh-v-burabae/