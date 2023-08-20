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Экспортировать воду в Китай и Европу намерен Кыргызстан

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Женщина моет стакан под краном
Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

Кыргызстан хочет экспортировать воду в Китай, а также страны Европы и Азии - об этом сказал глава кабмина КР Акылбек Жапаров в ходе поездки в СУАР.

Премьер Кыргызстана побывал в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Китая встретился с председателем правления компании Qingdao Laoshan Mineral Water Co.,Ltd. Ваном Да, сообщает 24. kg.

Жапаров отметил нереализованный потенциал водных ресурсов страны и выразил готовность оказать содействие по всем направлениям двустороннего сотрудничества.

"Мы стоим у истоков ледников и готовы экспортировать экологически чистую питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии. Мы нуждаемся в опыте таких компаний, как "Лаошан", — сказал он.

Отметим, что недавно ряд районов Жамбылской области столкнулся с дефицитом поливной воды. Фактически из-за ее недопоставки из Кировского водохранилища (Кыргызстан) под угрозой оказались около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

Кроме того, из-за нехватки воды несколько сельских округов были отключены от полива. При этом вице-министр экологии Галидулла Азидуллин подчеркнул, что с каждым годом нехватка воды ощущается все сильнее.

Тогда в МСХ Кыргызстана объяснили, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, каждый год разрабатываемыми до начала вегетационного периода.

Однако в этом году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

Наряду с этим стало известно, что фермеры Жамбылской области попросили ввести режим ЧС в регионе из-за проблем с подачей поливной воды. Отмечалось, что аграрии несут колоссальные убытки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033189-eksportirovat-vodu-v-kitay-i-evropu-nameren-kyrgyzstan/

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