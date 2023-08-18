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30 лет независимости Казахстана

36-градусная жара ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Мальчик у фонтана
Мальчик у фонтана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В пятницу, 18 августа, в казахстанских мегаполисах - Астане, Алматы и Шымкенте - вновь ожидается жаркая погода без осадков. Прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня жителей Астаны ждет солнечный день без осадков. Днем термометры покажут плюс 27-29 градусов, ночью температура воздуха в столице опустится до плюс 13-15 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Алматы также ожидается жаркая погода без осадков. Здесь днем прогнозируют до 30-32 градусов жары, ночью похолодает до плюс 17-19 градусов. Скорость ветра составит 0-5 м/с.

Жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре: днем воздух в мегаполисе прогреется до плюс 34-36 градусов, но ночью в городе похолодает до плюс 18-20 градусов. Скорость ветра составит привычные для мегаполиса 8-13 м/с.

Как не пострадать при сильной жаре

Ранее в ДЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь - в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки - сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле; если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", - подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032947-36-gradusnaya-zhara-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

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