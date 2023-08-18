"Не успел на встречу, в уборной был": третьеклассник вручил Токаеву свое изобретение (видео)

Школьник дарит Токаеву органайзер. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы. В ходе визита президент посетил одну из городских школ, где третьеклассник подарил ему органайзер, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Третьеклассник Салим Копеев опоздал на встречу с Касым-Жомартом Токаевым, но зато подарил ему органайзер для рабочего стола, который смастерил сам.

"Господин президент, я не успел на встречу, в уборной был. Вот вам подарок – органайзер для стола", – сказал мальчик, протягивая подарок президенту.

Как рассказали преподаватели, мальчик собрал этот органайзер на 3D-принтере – это был его научный проект.

Салим рассказал, чем полезно его изобретение.

"На парте, знаете, всегда бывает беспорядок из школьных принадлежностей, и ты на них отвлекаешься и не успеваешь. Мы с папой спроектировали такой органайзер, и я для всего класса его распечатал", – поделился ребенок.

Президент пожелал успехов маленькому Салиму и попросил передать привет папе мальчика.

К слову, сегодня глава государства посетил школу Prometheus School.

Президент ознакомился с учебными кабинетами, лабораторией естествознания, авторскими методиками преподавания школьных предметов Daryn Go, Booky-Wooky, а также инфраструктурой учебного заведения.

Prometheus School была открыта 9 ноября 2022 года и рассчитана на 840 ученических мест. Площадь школы – более 12 тысяч кв. м. Общий объем инвестиций в данную школу составил 5,2 млрд тенге.

На обучение для талантливых учеников из малообеспеченных семей выделяются образовательные гранты, численность которых школа планирует ежегодно увеличивать.

Глава государства отметил интересный формат обучения и подготовки учеников в Prometheus School. Президент пожелал учителям успехов и отметил важность их работы для общества.

Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. Рабочая поездка главы государства началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года.

Президент отметил важность проводимых селезащитных мероприятий для безопасности жителей и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия Министерства по чрезвычайным ситуациям, акимата города Алматы и ГУ "Казселезащита".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033047-gospodin-prezident-ya-ne-uspel-na-vstrechu-treteklassnik-podarok-tokaevu-svoe-izobretenie/