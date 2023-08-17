Жара до 34 градусов ожидается в казахстанских мегаполисах

Фонтан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг, 17 августа, в трех крупнейших городах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается жаркая погода без осадков. Актуальный прогноз представлен на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня ожидается жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 25-27 градусов, ночью - опустятся до плюс 13-15 градусов. Скорость ветра в столице составит 3-8 метров в секунду.

В Алматы сегодня также осадков не будет, днем горожан ждет жара до 27-29 градусов, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 15-17 градусов. Скорость ветра составит 0-5 м/с.

Жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре - днем здесь температура воздуха поднимется до плюс 32-34 градусов, ночью ожидается плюс 18-20 градусов. Осадков в городе не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Как не пострадать при сильной жаре

Ранее в ДЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь - в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки - сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле; если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", - подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032775-zhara-do-34-gradusov-ozhidaetsya-v-kazahstanskih-megapolisah/