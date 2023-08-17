Фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за нехватки воды

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В Жамбылской области ощущают недостаток поливной воды. По официальным данным, фермеры региона потеряли 30% урожая, а ущерб от засухи может исчисляться миллиардами тенге, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, предварительный ущерб от засухи в Жамбылской области может достичь 7 миллиардов тенге. При этом, согласно официальным данным, аграрии потеряли из-за нехватки воды почти треть урожая.

Отмечается, что окончательную сумму и сгоревшие площади окончательно определят не раньше середины сентября. На данный момент корреспонденты телеканала говорят о 12 тысячах га. Чиновники же предполагают, что часть полей удастся спасти.

В шести районах области специальная комиссия подсчитывает убытки и согласовывает выплату компенсаций – денег никто из фермеров пока не получил.

Кыргызстан, как и предупреждалось ранее, сократил подачу воды, так как в этом году им тоже не хватает воды. И сейчас казахстанские водники принялись за чистку каналов.

На данный момент, как сообщается, они смогли освободить порядка 8 кубометров воды для спасения еще не сгоревших полей.

"Сейчас мы ведем работу по внедрению влагосберегающих технологий: дождевое и капельное орошение. В этом году технологии используются на более чем 57 тысячах гектаров.

Помимо этого, в районах с дефицитом воды начаты работы по бурению скважин – таких уже 103. Но крестьянам невыгодно самим бурить скважины, поэтому после некоторых согласований эта работа будет субсидироваться до 80%", – цитирует телеканал замакима Жамбылской области Канатбека Мадибека.

Источник: КТК

Вчера утром в Министерстве экологии сообщали, что были приняты меры, которые позволили сохранить урожай в Байзакском, Жамбылском и Таласском районах на площади порядка 26 тыс. га.

При этом ущерб от недостатка воды подвешенных полей к реке Талас составил ориентировочно 560 га (заключено договоров на площадь порядка 26 тыс. га, то есть сохранен урожай почти на 99% площади).

Напомним, о том, что ряд районов Жамбылской области ощущает дефицит поливной воды, стало известно 11 августа. Фактически из-за ее недопоставки из Кировского водохранилища под угрозой оказались около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

Кроме того, из-за нехватки воды несколько сельских округов были отключены от полива. При этом вице-министр экологии Галидулла Азидуллин подчеркнул, что с каждым годом нехватка воды ощущается все сильнее.

В этот же день пресс-служба премьер-министра РК на своем официальном сайте сообщила, что Алихан Смаилов посещал регион, где ознакомился с мерами по повышению эффективности использования воды в вегетационный период.

Глава кабмина тогда сообщил, что прорабатывается вопрос возмещения затрат фермеров за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва правительства.

Через несколько дней в МСХ Кыргызстана объяснили, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, каждый год разрабатываемыми до начала вегетационного периода.

Однако в этом году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

Наряду с этим стало известно, что фермеры Жамбылской области попросили ввести режим ЧС в регионе из-за проблем с подачей поливной воды. Отмечалось, что аграрии несут колоссальные убытки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032927-fermery-zhambylskoy-oblasti-poteryali-pochti-tret-urozhaya-iz-za-nehvatki-vody/