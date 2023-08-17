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30 лет независимости Казахстана

Казахстанцам разрешат передавать автономера онлайн

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Машины стоят на платной парковке
Парковка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МЦРИАП Багдат Мусин в своем Instagram-профиле рассказал о новшествах для автовладельцев. Казахстанцам со следующего года разрешат передавать госномера онлайн.

"Друзья, вы знаете, что министерство цифровизации повысило доступность и расширило спектр многих госуслуг для казахстанцев. Сегодня среди них большим спросом пользуется онлайн-услуга купли-продажи и переоформления автомобиля. Это стало возможным благодаря совместной работе с МВД Казахстана.

Одним из самых больших достижений на сегодняшний день стала работа по внедрению новшества, благодаря которому казахстанцы с июля 2024 года смогут передавать госномера, а точнее – государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) – новому владельцу, онлайн", – сообщил министр.

Раньше, как отметил Мусин, при покупке автомобиля и даже при оформлении сделки онлайн новый владелец должен был обязательно прийти в спецЦОН, чтобы получить новые номерные знаки. А сейчас такой необходимости уже нет.

Кроме того, теперь можно передать номерные знаки повышенного спроса близким родственникам.

"Есть и другое важное новшество. Мы хотим исключить перерегистрацию ГРНЗ повышенного спроса при изменении места жительства владельца.

Изменения также сократят количество документов, которые должен предоставить казахстанец при первичной регистрации авто, а в некоторых случаях мы исключили необходимость посещать спецЦОН", – пишет Мусин.

Ранее глава МЦРИАП сообщил, что в Казахстане может появиться конструктор госномеров, который позволит водителям выбирать себе любые буквенные знаки номера на автомобиль.

В мае этого года стало известно, что казахстанцам разрешили приобретать VIP-номера для автомобилей онлайн. Соответствующий сервис по их выбору и бронированию запустило МВД.

К слову, среди наших граждан пользуются популярностью "красивые госномера".

Так, в 2022 году казахстанские автомобилисты потратили на них 6 млрд тенге, в 2021 году – 5,8 млрд тенге, в 2020 году их было приобретено 12 616 штук на общую сумму 3,9 млрд тенге.

В 2021 году такие номера чаще всего приобретались в Алматы. Наименьший спрос в этот период наблюдался в Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032815-kazahstantsam-razreshat-peredavat-avtonomera-onlayn/

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