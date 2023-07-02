Конструктор автономеров может появиться в Казахстане

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В Казахстане может появиться конструктор госномеров, который позволит водителям выбирать себе любые буквенные знаки номера на автомобиль, об этом сообщил глава МЦРИАП Багдат Мусин в своем Telegram-канале.

"Я знаю, что сейчас происходит и до меня доходит информация, что через какие-то каналы можно заказать зеркальный номер. Поэтому мы прорабатываем вопрос внедрения услуги конструктора госномеров.

С такой функцией клиент может сам выбрать себе любые буквенные знаки номера. К примеру, первые три буквы своего имени. На данную услугу у нас имеется большой спрос", - заявил глава министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Мусин отметил, что продажа таких номеров увеличит дополнительные поступления средств в бюджет.

"Сегодня, чтобы реализовать такую услугу нам нужно законодательно утвердить увеличение перечня номеров повышенного спроса. В этом мы надеемся получить поддержку от парламента. В свою очередь, за счет продажи таких номеров мы принесли бы дополнительные поступления средств в бюджет", - написал он.

Мусин напомнил, что в настоящее время казахстанцы могут заказать госномера повышенного спроса на автомобиль через портал электронного правительства и мобильное приложение eGov Mobile.

"Совместно с МВД проделана большая работа в части внедрения услуги по продаже номеров повышенного спроса. Сейчас казахстанцы могут заказать такие госномера через портал электронного правительства и мобильное приложении eGov Mobile", - отметил он.

Напомним, по данным МВД, только в 2022 году казахстанские автомобилисты потратили на "красивые номера" 6 млрд тенге.

Чтобы облегчить доступ к приобретению подобных номерных знаков, в мае этого года МВД сообщило, что разработало соответствующий сервис по их выбору и бронированию.

Сервис размещен на витрине сервисов МЦРИАП Smart Bridge, доступ к нему обеспечен для всех интеграционных платформ, задействованных в оказании государственных услуг, в том числе мобильных приложений банков второго уровня. Кроме того, для удобства граждан прорабатывается вопрос вывода данной услуги в личные кабинеты на портале электронного правительства eGov.kz.

Отметим, государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) выдается автовладельцам для идентификации транспортного средства на дорогах общего пользования.

При этом некоторые особые комбинации цифр и букв можно купить за отдельную плату, чем активно пользуются казахстанцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027191-konstruktor-avtonomerov-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/