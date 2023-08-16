Один из участников скандала в магазине цветов освобожден от должности в Шымкенте

Скандал в цветочном магазине Шымкента. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Шымкенту сообщили, что один из участников скандала в цветочном магазине освобожден от занимаемой должности на основании поданного им заявления, передает Otyrar.kz.

Как стало известно, одним из участников резонансного инцидента был заместитель руководителя Управления госдоходов по Енбекшинскому району Данияр Елконды.

"Руководством Агентства РК по делам государственной службы поручено принять меры по изучению соразмерности наложенного дисциплинарного взыскания с проведением, при необходимости, служебного расследования.

Однако в настоящее время Д. Елқонды освобожден от занимаемой должности на основании поданного им заявления. Согласно действующему законодательству препятствий для прекращения им государственной службы по собственному желанию не имелось", - пояснили в ведомстве.

Скандал в цветочном магазине Шымкента

В Сети появилось видео из цветочного магазина в Шымкенте. Отмечалось, что покупатель, нецензурно выражаясь, угрожал продавцу ножницами и отобрал букет.

Затем появилась информация, что мужчина якобы является сыном прокурора. Однако в Генпрокуратуре ее опровергли. Здесь заявили, что он какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит.

Позже в полиции пояснили, что на данном видео запечатлены два разных случая и человека. Обоих мужчин ничего не связывает с прокуратурой.

Инцидент с угрозой ножницами произошел 8 августа. Мужчина в белой футболке - уроженец Туркестанской области 1990 года рождения. Проживает в Шымкенте. Его отец 1952 года рождения - пенсионер. Проживает в Байдибекском районе. От заявления в отношении него в магазине отказались, но по ст.434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" он был арестован на 7 суток.

Во втором случае "героем" видео, отобравшим букет, оказался бывший полицейский. После инцидента он уволился из органов по собственному желанию.

Также одним из участников громкого скандала оказался заместитель руководителя Управления госдоходов по Енбекшинскому району. На него наложили дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032657-uchastnik-skandala-v-magazine-tsvetov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-v-shymkente/