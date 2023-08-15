Скандал в магазине цветов в Шымкенте: один из героев видео получил строгий выговор

Скандал в цветочном магазине Шымкента. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Заместитель руководителя Управления госдохода по Енбекшинскому району Шымкента получил строгий выговор после того, как в соцсети попало скандальное видео из магазина цветов, передает Otyrar.kz.

Как сообщили изданию в департаменте госслужбы, действия чиновника Д. Е., вызвавшие резонанс и критику в обществе, являются неэтичными и недопустимыми.

В департаменте государственной службы города Шымкента ходатайствовали о строгом выговоре.

"Приказом руководителя Департамента государственных доходов по городу Шымкент от 14 августа т.г. на Д. Е. наложено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.

Согласно Этическому кодексу, госслужащие в обращении с гражданами должны проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства и бестактности, своими действиями и поведением не давать повода для критики с их стороны", - говорится в сообщении.

Скандал в цветочном магазине в Шымкенте

На прошлой недели в Сети появилось видео из цветочного магазина в Шымкенте. Отмечалось, что покупатель, нецензурно выражаясь, угрожал продавцу ножницами и отобрал букет.

Затем появилась информация, что мужчина якобы является сыном прокурора. Однако в Генпрокуратуре это опровергли. Здесь заявили, что он какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет и в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит.

Позже в полиции пояснили, что на видео запечатлены два разных случая и человека. Обоих мужчин ничего не связывает с прокуратурой.

Однако, как сообщили позже в МВД, героем одного из видеороликов оказался бывший полицейский. Он 8 мая текущего года, оскорбив флориста, забрал из магазина букет цветов. При этом владелец торговой точки отказался от заявлений.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина был уволен из правоохранительных органов по собственному желанию 19 мая этого года.

Против экс-полицейского возбудили уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК "Грабеж с применением насилия".

А позже стало известно, что вторым героем ролика оказался сотрудник департамента госдоходов.

В воскресенье сообщалось, что Департамент собственной безопасности МВД начал расследование в отношении сотрудников Департамента полиции Шымкента по статье о халатности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032458-skandal-v-magazine-tsvetov-v-shymkente-odin-iz-geroev-video-poluchil-strogiy-vygovor/