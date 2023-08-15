Сколько стоит одеть ребенка в школу в Алматы (фото)

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Буквально две недели осталось до начала нового учебного года. Родители уже вовсю шерстят магазины и рынки в поисках школьной формы для детей по приемлемой цене, передает корреспондент NUR.KZ.

Мы прошлись по нескольким торговым точкам Алматы, чтобы узнать, сколько в этом году стоит одеть школьника.

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Школьную форму, подходящие рубашки или блузки белого цвета сегодня можно найти, пожалуй, в любом бутике в ТРЦ или на рынке. Кроме того, горожане закупаются и онлайн - на сайтах и в популярных мобильных приложениях.

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К примеру, в одном из торговых центров города можно найти сразу несколько бутиков, где просто глаза разбегаются от обилия рубашек, брюк, юбочек и детских пиджачков.

Так, один из достаточно крупных бутиков, славящихся приемлемыми ценами и скидками, предлагает школьные костюмы на мальчиков от 14 до 20 тысяч тенге. Рубашки как для девочек, так и для мальчиков стоят от 5 000 тенге. Жилет - 4 500.

Форма для девочек. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Двойка" для девочек - жилет и юбка - обойдется в 8500-13 000 тенге. Платья есть за 5 500 и 9 000 тенге. Тут же можно приобрести туфли для обоих полов - цена составляет 16 500 тенге.

В следующем бутике мы нашли сарафаны для школьниц - за 18 500, 18 700, 19 000 тенге. Блузки для девочек - 9 800, 10 600 тенге. Для мальчиков цены не ниже - рубашки с коротким рукавом за 8 900 тенге, 10 700 - 10 800 - с длинным. Рубашки представлены на разный вкус - с пуговицами и заклепками.

Форма для девочек. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Удобная "четверка" - пиджак, жилет и две пары брюк - обойдется в 38 000 тенге.

В другом бутике можно найти "тройку" на мальчика за 23 500 тенге, жилеты за 6 000 тенге, пиджак за 13 500 и 15 000 тенге, а также кардиган за 8 000 тенге. Цены на рубашки начинаются от 6000 тенге.

Рубашки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанский производитель Angelcher тоже предлагает большой ассортимент. Тут с утра уже кипит жизнь - родители и дети идут покупать форму. Так, жакеты для девочек обойдутся в 16 000 - 30 000 тенге в зависимости от размера. На жилеты цены варьируются от 8 до 18 тысяч, на юбки - от 7 до 16 тысяч тенге. Сарафаны стоят от 14 тысяч, брюки - от 10 до 16 тысяч тенге.

Костюмы для мальчиков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены для мальчиков схожи - пиджак стоит от 18 000 до 27 000 тенге, жилеты - от 7 до 9 тысяч, за брюки родителям придется заплатить 12-15 тысяч. Костюмы стоят от 30 000 тенге и выше, рубашки - от 6 500. Галстук обойдется в 2 000-2 500 тенге.

Пиджаки. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Еще один казахстанский производитель школьной формы - Glassman. Цены там примерно такие же - брюки на мальчика стоят 12 тысяч, пиджак - 16-17 тысяч, как рассказали продавцы. Юбки - 9 000 тенге, жилеты - 7 000. Рубашки на мальчика 7 000, на девочку - 9 000 тенге. Галстуки - 2 000 тенге.

Заглянув еще в пару бутиков, мы выяснили, что брюки на мальчика стоят от 8 тысяч тенге, рубашки - от 7 тысяч, платье для девочек - от 8 700, блузки - от 8 100. Обувь можно найти за 9 300 тенге и выше.

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В некоторых местах можно купить рубашки на мальчиков и блузки для девочек от 5 990 до 10 000 тенге, брюки от 6 990 до 15 800. "Двойка" для девочек нам попалась за 21 800 тенге. Кстати, продавцы активно предлагают для мальчиков брюки-слаксы в качестве альтернативы классическим. Стоят они примерно так же, но визуально кажутся более комфортными в носке из-за резинки на поясе вместо чопорного ремня.

Школьная форма. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что выбор товаров для девочек куда шире, нежели для их сверстников мужского пола. Да и блузки для маленьких представительниц прекрасного пола куда интереснее, нежели строгие рубашки мальчишек. А вот разницы в ценах особой нет.

Заглянули мы и на рынок "Сары-Арка", найдя там всего несколько островков, торгующих школьной формой. Для удобства каждый из них торгует либо только формой для мальчиков, либо - для девочек.

Форма на рынке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, там блузку для девочки можно купить от 3 000 до 8 000 тенге. Юбочки стоят от 3 до 6 тысяч, брючки - 4,5-6,5 тысяч тенге. Рубашки для мальчиков продают по цене от 4 000 тенге, костюмы от 15 тысяч и выше. "Тройка" на мальчика стоит 17 000 тенге. Рядом можно купить рубашки за 3 500 тенге.

Форма на рынке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На школьной ярмарке мы и вовсе нашли рубашки за 2 500 тенге. Однако, по словам продавца, лучше взять более качественную модель за 5 500 тенге. Костюмы для мальчика тут стоят от 18 000 тенге и выше за "тройку", "четверка" обойдется в 27-28 тысяч тенге. К слову, производители здесь турецкие и казахстанские, но цена одна. "Двойка" на девочку стоит 15 000 тенге. Юбки - от 3 500 тенге и выше. Галстуки от 1,5 тысяч.

Форма на ярмарке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Министерстве просвещения Казахстана рассказали, что требования к школьной форме в этом году остаются прежними. Обязательная школьная форма организаций среднего образования должна соответствовать светскому характеру обучения.

Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов.

Форма на ярмарке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Выбор фасона школьной формы определяется организацией образования и попечительским советом, либо родительским комитетом с обязательным участием детей через школьное самоуправление, дополнили в Министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу в Казахстане. Между тем, премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства поручил проработать вопрос установления приемлемых цен на канцтовары и школьную форму.

Ранее мы также сообщали о подорожании канцелярских принадлежностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032541-skolko-stoit-odet-rebenka-v-shkolu-v-almaty-foto/