Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Следствие в отношении полицейских Шымкента начали после скандала в цветочном магазине

Опубликовано:

Мужчины в цветочном магазине
Скандал в цветочном магазине Шымкента. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Департамент собственной безопасности МВД начал расследование в отношении сотрудников ДП Шымкента из-за скандала в цветочном магазине, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что департамент собственной безопасности проверил распространяемые в СМИ сведения о неправомерных действиях бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова по отношению к работникам цветочного салона ROMANTIС и рестобара Eldorado.

"В отношении Бекова начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 "Грабеж" Уголовного кодекса Республики Казахстан", – отметили правоохранители.

При этом подчеркивается, что правомерность действий сотрудников ДП Шымкента также будет проверена подразделением собственной безопасности в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 371 УК РК "Халатность".

"Ведомством будет обеспечена объективность и всесторонность проводимого следствия по обоим уголовным делам", – добавили представители МВД.

Как прописано в части 1 статьи 371 УК РК, халатность – это неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе.

Если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом согласно части 1 статьи 191 УК РК, грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Скандал в цветочном магазине Шымкента

Напомним, в середине недели в Сети появилось видео из цветочного магазина в Шымкенте. Отмечалось, что покупатель, нецензурно выражаясь, угрожал продавцу ножницами и отобрал букет.

Затем появилась информация, что мужчина якобы является сыном прокурора. Однако в Генпрокуратуре это опровергли. Здесь заявили, что он какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет и в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит.

Позже в полиции пояснили, что на видео запечатлены два разных случая и человека. Обоих мужчин ничего не связывает с прокуратурой.

Во втором случае, о котором и говорится в комментарии ДГД, героем видео оказался мужчина 1989 года рождения. Он 8 мая текущего года, оскорбив флориста, забрал из магазина букет цветов. Однако владелец торговой точки отказался от заявлений.

Позже в МВД сообщили, что герой ролика является бывшим полицейским. Он был уволен из правоохранительных органов по собственному желанию 19 мая этого года.

В МВД добавили, что против экс-полицейского возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК "Грабеж с применением насилия".

Также стадо известно, что вторым героем ролика оказался сотрудник департамента госдоходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032265-sledstvie-v-otnoshenii-politseyskih-shymkenta-nachali-posle-skandala-v-tsvetochnom-magazine/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.