Следствие в отношении полицейских Шымкента начали после скандала в цветочном магазине

Скандал в цветочном магазине Шымкента. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Департамент собственной безопасности МВД начал расследование в отношении сотрудников ДП Шымкента из-за скандала в цветочном магазине, передает новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что департамент собственной безопасности проверил распространяемые в СМИ сведения о неправомерных действиях бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова по отношению к работникам цветочного салона ROMANTIС и рестобара Eldorado.

"В отношении Бекова начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 "Грабеж" Уголовного кодекса Республики Казахстан", – отметили правоохранители.

При этом подчеркивается, что правомерность действий сотрудников ДП Шымкента также будет проверена подразделением собственной безопасности в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 371 УК РК "Халатность".

"Ведомством будет обеспечена объективность и всесторонность проводимого следствия по обоим уголовным делам", – добавили представители МВД.

Как прописано в части 1 статьи 371 УК РК, халатность – это неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе.

Если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом согласно части 1 статьи 191 УК РК, грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Скандал в цветочном магазине Шымкента

Напомним, в середине недели в Сети появилось видео из цветочного магазина в Шымкенте. Отмечалось, что покупатель, нецензурно выражаясь, угрожал продавцу ножницами и отобрал букет.

Затем появилась информация, что мужчина якобы является сыном прокурора. Однако в Генпрокуратуре это опровергли. Здесь заявили, что он какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет и в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит.

Позже в полиции пояснили, что на видео запечатлены два разных случая и человека. Обоих мужчин ничего не связывает с прокуратурой.

Во втором случае, о котором и говорится в комментарии ДГД, героем видео оказался мужчина 1989 года рождения. Он 8 мая текущего года, оскорбив флориста, забрал из магазина букет цветов. Однако владелец торговой точки отказался от заявлений.

Позже в МВД сообщили, что герой ролика является бывшим полицейским. Он был уволен из правоохранительных органов по собственному желанию 19 мая этого года.

В МВД добавили, что против экс-полицейского возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК "Грабеж с применением насилия".

Также стадо известно, что вторым героем ролика оказался сотрудник департамента госдоходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032265-sledstvie-v-otnoshenii-politseyskih-shymkenta-nachali-posle-skandala-v-tsvetochnom-magazine/