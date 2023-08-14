Аким Атырау объявил войну голубям

Шакир Кейкин. Фото: с личной страницы в Facebook

Аким Атырау Шакир Кейкин объявил войну голубям, которые облюбовали памятник профессору и академику Канышу Сатпаеву. О проблеме он написал на своей официальной странице в Facebook.

Как отметил градоначальник, памятник Канышу Сатпаеву стал местом обитания птиц. И, несмотря на то, что сотрудники "Спецавтобазы" проводят необходимую уборку и очистку от помета, вскоре все возвращается в прежнее состояние.

По мнению акима Атырау, всему виной люди, которые здесь подкармливают голубей.

"Призываю горожан не кидать голубям остатки хлеба и другие продукты", - обратился Шакир Кейкин.

Также он дал поручение полиции принимать меры в отношении тех, кто нарушает правила благоустройства.

Отметим, что Шакир Кейкин был назначен акимом Атырау чуть больше месяца назад. Он родился в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области.

В 1993 году окончил Казахский политехнический институт по специальности "горный инженер". Трудовую деятельность начал в 1993 году в качестве брокера коммерческого отдела в ТОО "Теңізмұнайкомплект" в Кульсары.

До того, как стать градоначальником, был руководителем департамента торговли Министерства торговли и интеграции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032409-akim-atyrau-obyavil-voynu-golubyam/