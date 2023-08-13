Алматинцев предупредили об опасности схода селя
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В Алматы в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия. Горожан и гостей мегаполиса предупредили об опасности схода селя, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.
Так, сообщается, что сегодня, 13 августа, в бассейне реки Киши Алматы имеется угроза схода селевых потоков.
При этом, согласно штормовому предупреждению, опубликованному на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра, 14 августа, в мегаполисе временами ожидается гроза. При этом порывы ветра могут достигать 15 м/с.
Также ранее представители ДЧС напоминали правила безопасности в селеопасных районах:
- постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;
- покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь;
- не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад;
- не останавливайтесь на отдых и не разбивайте палаточный лагерь вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
- при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032278-almatintsev-predupredili-ob-opasnosti-shoda-selya/