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Алматинцев предупредили об опасности схода селя

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Небольшая речка в горах Алматы
Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия. Горожан и гостей мегаполиса предупредили об опасности схода селя, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС южной столицы.

Так, сообщается, что сегодня, 13 августа, в бассейне реки Киши Алматы имеется угроза схода селевых потоков.

При этом, согласно штормовому предупреждению, опубликованному на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра, 14 августа, в мегаполисе временами ожидается гроза. При этом порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Также ранее представители ДЧС напоминали правила безопасности в селеопасных районах:

  • постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;
  • покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь;
  • не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад;
  • не останавливайтесь на отдых и не разбивайте палаточный лагерь вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
  • при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032278-almatintsev-predupredili-ob-opasnosti-shoda-selya/

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