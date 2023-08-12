Дождливой будет суббота для жителей двух мегаполисов Казахстана

Зонт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителей Алматы и Астаны сегодня ожидает дождь с грозой. При этом в столице синоптики прогнозируют относительно пониженную температуру воздуха, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается дождь с грозой, температура днем будет равна +15...+17 градусам. Скорость ветра прогнозируется в районе 9-14 м/с, при порывах она может достигать 15-20 м/с.

Дождь с грозой пообещали сегодня и для жителей Алматы. Однако днем будет жарче – 26-28 градусов тепла. Скорость ветра будет равна 3-8 м/с, в течение дня при грозе порывы могут достигать 25 м/с.

Облачно будет в Шымкенте. Температура воздуха днем – +29...+31 градус, скорость ветра – 8-13 м/с, порывы – до 20 м/с.

Cогласно консультативному прогнозу погоды, август ожидается жарким на большей части Казахстана.

Температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса, лишь в северо-западной половине республики ожидается около нормы.

К слову, нормой считаются следующие показатели температуры по стране:

+20...+28 градусов – на большей части РК;

+16...+19 градусов – в северо-восточной половине страны;

+11...+15 градусов – в горных районах востока и юго-востока республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032210-dozhdlivoy-budet-subbota-dlya-zhiteley-dvuh-megapolisov-kazahstana/