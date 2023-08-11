В выходные в нескольких регионах Казахстана похолодает

Женщины с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие дни на территории страны ожидаются дожди с грозой. Температура в ряде регионов снизится до 12 градусов тепла, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Синоптики сообщили, что в ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди.

Временами сильный дождь с грозами, градом, порывистым ветром до 15-28 м/с ожидается на севере, востоке и в центре страны.

Ночью и утром на северо-западе, севере, в центре Казахстана прогнозируется туман. На западе, северо-западе и юге сохранится ясная погода без осадков с высокими температурами.

Сильная жара до 42 градусов сохранится на юго-западе Атырауской области 12-13 августа. А в северных, восточных и центральных областях Казахстана – прохладная погода и понижение температуры воздуха днем до 12-20 градусов тепла.

Спад температуры до 20-28 градусов ожидается на юго-востоке страны.

Согласно консультативному прогнозу погоды, август ожидается жарким на большей части Казахстана. Температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса, лишь в северо-западной половине республики ожидается около нормы.

К слову, нормой считаются следующие показатели температуры по стране:

+20...+28 градусов – на большей части РК;

+16...+19 градусов – в северо-восточной половине страны;

+11...+15 градусов – в горных районах востока и юго-востока республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032125-v-vyhodnye-v-neskolkih-regionah-kazahstana-poholodaet/