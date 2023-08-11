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Сильный дождь, град и похолодание до 10 градусов: непогода ожидается в Алматы и Астане

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Люди с зонтиками переходят дорогу
Непогода. Иллюстративное фото: Getty Images / Stringer

В пятницу, 11 августа, в Астане и Алматы ожидаются гроза и сильный ветер, в Шымкенте прогнозируют жару. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня ожидается гроза и усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Из-за непогоды в столице объявлено штормовое предупреждение. При этом днем температура воздуха здесь составит плюс 20-22 градуса, а ночью похолодает до плюс 10-12 градусов.

В Алматы также объявлено штормовое предупреждение - в южной столице прогнозируют грозу, град и ветер с порывами до 15 м/с. Несмотря на непогоду, синоптики обещают здесь плюс 30-32 градуса днем и плюс 18-20 градусов ночью.

В Шымкенте сохраняется жаркая погода без осадков. Днем здесь ожидается до плюс 32-34 градусов, ночью - до плюс 19-21 градуса. Скорость ветра составит привычные для города 8-13 м/с.

Предупреждение от спасателей

Добавим, что на основании штормового предупреждения от синоптиков ДЧС Алматы обратился к горожанам.

Спасатели уточнили, что сегодня и завтра, 11 и 12 августа, в Алматы ожидаются сильный дождь, гроза, град и порывистый ветер скоростью 15-+20 м/с. В связи с этим алматинцев призывают не оставлять авто под деревьями

При шквалистом усилении ветра рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, предупреждают спасатели.

Смертельно опасно также при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

"В горах Алматы отмечена высокая степень селевой опасности гляциального (ледникового) и ливневого происхождения Согласно анализа гидрометеорологической и селевой обстановки, при выпадении сильных дождей возможны селевые проявления.

Уважаемые туристы, жители и гости Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей", - говорится в сообщении ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032044-silnyy-dozhd-grad-i-poholodanie-do-10-gradusov-nepogoda-ozhidaetsya-v-almaty-i-astane/

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