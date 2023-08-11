Часть зданий в одном из районов Алматы на несколько дней отключат от горячей воды

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Часть зданий в Жетысуском районе Алматы временно отключат от горячей воды - это связано с проведением плановых работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

С 14 по 19 августа 2023 года будет отключено горячее водоснабжение в жилых домах и иных зданиях, расположенных на территории Жетысуского района в контуре улиц Первомайская нефтебаза - Геологов и микрорайон Кокжиек.

Как пояснили ТОО "Алматинские тепловые сети", данные ограничения вводятся в связи с проведением плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

"Приносим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - обратились к алматинцам.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Алатауском районе Алматы часть зданий отключат от горячей воды на две недели - с 7 по 21 августа.

Также сообщалось, что периодически с 7 по 25 августа горячую воду будут отключать в четырех районах города - Жетысуском, Турксибском, Наурызбайском и Медеуском. Был опубликован график отключения.

Вчера, 10 августа, несколько жилых массивов в центральной части Алматы отключали от холодного водоснабжения на несколько часов из-за замены технологического оборудования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032078-chast-zdaniy-v-odnom-iz-rayonov-almaty-na-neskolko-dney-otklyuchat-ot-goryachey-vody/