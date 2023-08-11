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30 лет независимости Казахстана

Найдена могила имама, учившего Абая Кунанбаева в медресе (видео)

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Абай Кунанбаев
Абай Кунанбаев. Фото: facebook.com/nabrk.kz

Историки Абайской области ко Дню Абая заявили о сенсационном открытии – в регионе найдена могила имама, который обучал великого поэта, передает сайт телеканала КТК.

Накануне в Казахстане отмечали 178-летие со дня рождения мыслителя. Главные торжественные мероприятия прошли на его родине, в Абайской области.

В регионе в честь этого события были проведены десятки мероприятий, в том числе республиканские Абайские чтения. А в самом музее-заповеднике Абая общественность ждал сюрприз. Ученые-религиоведы несколько месяцев изучали надгробные камни на старом городском кладбище и обнаружили захоронение имама медресе, где учился великий поэт.

"Мусульманскому кладбищу уже более 250 лет. Здесь похоронены многие религиозные деятели. Паломники, торговцы и уважаемые горожане. На сегодняшний день мы выявили могилы около 30 имамов. Здесь похоронен Риза ад Дин ибн Валид. Прочитав текст на надгробии, мы узнали, что он умер в 1876 году", – рассказал историк Мадияр Насыров.

Источник: КТК

Напомним, что День Абая казахстанцы отмечают с 2020 года – в тот год страна праздновала его 175-летний юбилей. Тогда же аэропорту Семея было присвоено его имя.

Вчера глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам из-за праздника.

Добавим также, что в честь праздника в Бюро нацстатистики рассказали, сколько людей с именем Абай проживает в Казахстане.

На литературном портале "Әдебиет" указано, что Абай Кунанбаев родился 29 июля (по юлианскому календарю, а по григорианскому, который используют сейчас, – 10 августа) 1845 года и умер 23 июня (6 июля) 1905 года.

Настоящее имя — Ибрагим, но прозвище Абай (с каз. языка – "внимательный", "осторожный"), данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на всю жизнь.

Абай Кунанбаев – казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032045-naydena-mogila-imama-uchivshego-abaya-kunanbaeva-v-medrese-video/

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