Сколько людей с именем Абай проживает в Казахстане

Группа людей. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в Казахстане отмечают День Абая. В связи с этим Бюро нацстатистики АСПР в своем Telegram-канале рассказало, сколько в стране проживает людей, названных в честь великого мыслителя.

На сегодня в Казахстане проживает 18 452 человека с именем Абай. Больше всего это имя встречается среди жителей Туркестанской области – более 2 000 человек.

Немало Абаев и в Астане – 1930 человек, при этом тройку лидеров замыкает Алматинская область, где проживают 1 588 человек с данным именем. Меньше всего тезок великого казахского мыслителя в области Улытау – всего 194 человека.

В Абайской области, где родился сам поэт, проживает 238 человек, названных в его честь.

При этом казахстанцев по имени Абай в возрасте до 17 лет – 4 297 человек, а в возрасте от 18 до 44 лет больше – 8 231 человек.

С полной статистикой можно ознакомиться ниже.

Число казахстанцев с именем Абай. Фото: t.me/stat_gov_kz_official

Ранее с сегодняшним праздником жителей Казахстана поздравил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Поздравляю всех с Днем Абая! Великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации. Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения", – гласит поздравление главы государства.

Напомним, что День Абая казахстанцы отмечают с 2020 года – в тот год страна праздновала его 175-летний юбилей. Тогда же аэропорту Семея было присвоено его имя.

На литературном портале "Әдебиет" говорится, что Абай Кунанбаев родился 29 июля 1845 года и умер 23 июня 1905 года.

Настоящее имя — Ибрагим, но прозвище Абай (с каз. "внимательный", "осторожный"), данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на всю жизнь.

Абай Кунанбаев – казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031966-skolko-lyudey-s-imenem-abay-prozhivaet-v-kazahstane/