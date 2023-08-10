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30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил казахстанцев с праздником

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление с Днем Абая. Глава государства призвал казахстанцев читать наследие великого поэта.

"Поздравляю всех с Днем Абая! Великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации. Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения.

Понятие "Адал азамат" тесно связано с его концепцией "Совершенного человека". Наш долг – чтить бесценное наследие Абая", – написал глава государства.

Напомним, праздник День Абая был учрежден в Казахстане в 2020 году, когда страна праздновала 175-летие великого казахского поэта и мыслителя.

На литературном портале "Әдебиет" сообщается, что Абай (Ибрагим) Кунанбаев родился 29 июля 1845 года и умер 23 июня 1905 года.

Абай Кунанбаев
Абай Кунанбаев. Фото: facebook.com/nabrk.kz

Абай Кунанбаев — казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

В истории казахской литературы Абай занял почетное место, обогатив казахское стихосложение новыми размерами и рифмами. Он ввел новые стихотворные формы: восьмистишья, шестистишья и другие.

Всего Абай написал около 170 стихотворений, 56 переводов, три поэмы и труд "Слова назидания" ("Қара сөздер").

Литературоведы, лингвисты, историки отмечают, что Абай Кунанбаев оказал большое влияние на нарождавшуюся казахскую национальную интеллигенцию конца XIX − начала XX веков. Руководители движения "Алаш-Орда" воспринимали Абая как своего духовного предтечу и даже духовного вождя возрождения казахской нации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031926-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-prazdnikom/

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