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Гроза, ветер и жара до 36 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

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Девушки идут под дождем
Дождь в городе. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг, 10 августа, в Астане ожидается гроза, в Алматы и Шымкенте обещают жаркую погоду без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня днем в Астане ожидается гроза и усиление ветра до 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составит плюс 27-29 градусов, а ночью в столице похолодает до плюс 13-15 градусов.

Из-за грозы в Астане объявлено штормовое предупреждение.

В Алматы обещают ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров в южной столице поднимутся до плюс 32-34 градусов, ночью похолодает до плюс 21-23 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте тоже будет солнечно, днем здесь ожидается до 34-36 градусов жары, ночью температура опустится до плюс 21-23 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не будет, скорость ветра составит 8-13 м/с.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031908-groza-veter-i-zhara-do-36-gradusov-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

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