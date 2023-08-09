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Спад жары прогнозируют в Казахстане в ближайшие дни

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Горный пейзаж
Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Спад жары прогнозируется на большей части Казахстана в ближайшие дни - с 10 по 12 августа. Также ожидаются осадки и усиление ветра, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как пообещали синоптики, после длительной жары жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха.

Тем не менее при этом на юге и востоке страны сохранится влияние Южного циклона.

В результате столкновения двух воздушных масс ожидается обострение фронтальных разделов. По территории страны, за исключением западных регионов, пройдут дожди, временами - сильные с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 м/с.

А при грозе вероятны шквалистые усиления ветра.

Лишь в западных регионах страны по-прежнему сохранится жаркая погода, добавили специалисты метеослужбы.

Отметим, что в последние дни в ряде регионов Казахстана отмечается сильная жара, местами до 40 градусов - синоптики предупреждают об угрозе пожаров.

Также напомним, что во вторник, 8 августа, в Алматы прошел сильный дождь - из-за непогоды на дорогах образовались подтопления. Ситуацию прокомментировали в акимате, экстренные службы справились с последствиями августовского ливня.

А за день до этого ливнем залило Астану. В Сети появлялись видео, на которых транспорт буквально утопал в дождевой воде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031807-spad-zhary-prognoziruyut-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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