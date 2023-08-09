Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в среду

Мальчик у фонтана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В среду, 9 августа, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается жаркая погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня ожидается ясная погода, днем термометры покажут плюс 29-31 градус жары, ночью температура опустится до плюс 17-19 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 7-12 метров в секунду.

В Алматы также прогнозируют погоду без осадков. Днем в южной столице ожидается до плюс 31-33 градусов, ночью - до плюс 19-21 градуса. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Жителей Шымкента предупреждают о сильной жаре - в мегаполисе днем ожидается до 33-35 градусов жары, ночью температура опустится до плюс 20-22 градусов. Осадков в городе не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Как не пострадать при сильной жаре

Ранее в ДЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь - в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки - сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле; если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", - подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031745-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/