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Затопленные дороги и радуга: алматинцы показали, что происходит в городе после ливня (фото, видео)

Опубликовано:

Радуга над Алматы
Радуга над Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

Сегодня, 8 августа, в Алматы прошел сильный дождь - в результате непогоды в городе произошли подтопления. В пресс-службе акимата мегаполиса рассказали о произошедшем, передает корреспондент NUR.KZ.

В результате кратковременных осадков дождя выявлено несколько участков подтопления в Алмалинском и Наурызбайском районах, однако их быстро ликвидировали.

Последствия ливня в Алматы
Последствия ливня в Алматы. Фото: Акимат Алматы

"Подтопления в Алмалинском районе произошли ввиду проводимых на участке дорожно-ремонтных работ и временным отсутствием водоотводных отверстий бордюров, которые в свою очередь будет пропускать дождевые воды в арычные сети. После завершения ремонтных работ будут произведены отверстия бордюров", - объяснили в акимате.

Также, согласно опубликованной информации, акиматом Наурызбайского района проведена оперативная работа по устранению подтоплений в ЖК "Алма сити".

Последствия ливня в Алматы
Последствия ливня в Алматы. Фото: Акимат Алматы

В 18:50 силами подрядной организации ТОО "RBS Дорстрой" и обслуживающей компании подтопление ликвидировано. Прорабатывается вопрос водоотведения с территории ЖК с подключением к уличным сетям.

Тем временем алматинцы в соцсетях публикуют последствия непогоды.

На опубликованных кадрах видно затопленные улицы - некоторые возмущаются отсутствием стоков в арычную систему.

Кроме того очевидцам удалось запечатлеть радугу в небе над Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031725-zatoplennye-dorogi-i-raduga-almatintsy-pokazali-chto-proishodit-v-gorode-posle-livnya-foto-video/

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