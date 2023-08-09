На коленях пришлось подниматься мужчине с инвалидностью в ЦОН в Актобе (видео)

Мужчина на коленях поднимается в ЦОН в Актобе. Кадр из видео: diapazon.kz

В Актобе мужчине с инвалидностью пришлось на коленях подниматься по лестнице в центр обслуживания населения. В "Правительстве для граждан" прокомментировали ситуацию, передает "Диапазон".

Как рассказал сам Вячеслав, такая ситуация происходит не в первый раз - за последний год ему четырежды пришлось преодолевать лестницу в ЦОН на коленях.

"Первый раз менял удостоверение год назад, второй - когда карточку менял. Потом справку мне надо было взять. Постоянно у них отговорки: лифт не работает... причину находят, отговорки находят.

Хорошо, что добрые люди мне коляску помогают поднять. Не знаю, что думают. Решил - обратился, может быть, через газету на них повлияет. Я же не один такой. Многие так приезжают и возвращаются", - поделился актюбинец.

В госкорпорации "Правительство для граждан" заявили, что в ЦОНе идет ремонт лифта.

"Лифт установили в 2018 году, срок его эксплуатации - пять лет. Были неисправности, лифт ломался. Мы ставили гусеничный подъемник на замену. Лифту требуется капитальный ремонт. Мы сейчас его проводим. В ближайшие дни, скорее всего, к вечеру он уже будет работать", - заверила PR-менеджер филиала "Госкорпорация "Правительство для граждан" по Актюбинской области Асылгул Айдарова.

Айдарова напомнила, что лица с инвалидностью и пожилые люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, могут вызвать сотрудников госкорпорации на дом, позвонив по единому контакт-номеру 1414.

"Сотрудники придут к вам в течение 56 рабочих часов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - заключили в госкорпорации.

Отметим, что в прошлом году в Актобе для инвалидов-колясочников открыли частный центр реабилитации, где нет пандусов и специальных подъемников. Пациента центра жаловались, что подниматься в здание приходиться на коленках.

При этом в управлении координации занятости и социальных программ региона сообщали, что на оказание лечебных услуг людям с ограниченными возможностями директор общественного фонда выиграл около 42 млн тенге по госзаказу. На эти деньги центр должен был обслужить 440 человек.

Добавим также, что ранее мы рассказывали, на какую помощь от государства могут рассчитывать казахстанцы с инвалидностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031749-na-kolenyah-prishlos-podnimatsya-muzhchine-s-invalidnostyu-v-tson-v-aktobe-video/