В реабилитационный центр без пандусов инвалиды поднимаются на коленях в Актобе (видео)

Инвалидная коляска. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актобе для инвалидов-колясочников открыли центр реабилитации, где нет пандусов и специальных подъемников. Однако владелец частного заведения, выигравший госзаказ, продолжает приглашать туда особенных пациентов, передает телеканал КТК.

Инвалид первой группы Гульмирам Сражова пытается получить реабилитацию в частном центре. На днях ее пригласили сюда на массаж и лечебную физкультуру. Но женщина, прикованная к коляске, не ожидала, что к специалистам ей придется добираться едва ли не на четвереньках, поскольку в центре, где оказывают услуги людям с ограниченными возможностями, нет ни одного пандуса и подъемника.

"Один человек меня не поднимет. Там нужно минимум четыре человека. И мне приходится выползать со своей коляски и заползать на коленках. А мои товарищи, у которых спина переломлена, парализована, они даже и этого не могут сделать!" – поделилась Гульмирам Сражова.

Женщина не понимает, почему в таком здании открыли центр для инвалидов. По ее словам, мало того, что попасть внутрь – настоящая проблема, так еще и всех специалистов разместили на втором этаже.

В свою очередь владелец центра отмечает, что двухэтажное здание подбирал с особой тщательностью: по его словам, из семи вариантов он выбрал лучший.

"Мы, когда обзвон делаем, уже узнаем: есть ли у нас колясочники или нет. Если есть, конечно, у нас есть ребята, которые поднимают, заносят и помогают им, сопровождают", – рассказал Арслан Карханов, директор общественного фонда.

Местные чиновники говорят, что найти приспособленное здание для таких услуг в городе действительно тяжело. Поэтому директору центра дали время, чтобы он устранил все недочеты.

"У нас по городу специализированных зданий нет. Но более такое вот. У них на втором этаже просторно… Мы им пока дали добро, но с таким условием, что они устранят, найдут другое здание", – сказала Эльмира Суюншалина, заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области.

Отмечается, что на оказание лечебных услуг людям с ограниченными возможностями директор общественного фонда выиграл около 42 млн тенге по госзаказу. На эти деньги центр должен обслужить 440 человек.

Как сообщает телеканал, на сегодняшний день в городе это единственный центр, где граждане с инвалидностью могут бесплатно пройти реабилитацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993868-v-reabilitatsionnyy-tsentr-bez-pandusov-invalidy-podnimayutsya-na-kolenyah-v-aktobe/