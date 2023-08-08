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Эзотерика
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Гроза и сильный ветер ожидаются в двух мегаполисах Казахстана

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Мужчина с зонтом под дождем
Прохожий с зонтиком. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 8 августа, в Алматы и Шымкенте ожидается гроза, а в Астане обещают погоду без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня осадков не будет, днем столбики термометров поднимутся до плюс 28-30 градусов, ночью опустятся до плюс 16-18 градусов. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.

В Алматы прогнозируют грозу, из-за чего в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение. При этом днем в южной столице ожидается до 28-30 градусов жары, ночью температура опустится до плюс 18-20 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с, но при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня также прогнозируют грозу и усиление ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит плюс 31-33 градуса, ночью - плюс 20-22 градуса.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в ряде регионов Казахстана ожидается непогода.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031594-groza-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/

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