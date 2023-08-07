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Эзотерика
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Ветер до 28 м/с ожидается в нескольких регионах Казахстана во вторник

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Ветроэлектрические установки
Ветряки. Иллюстративное фото: pexels.com

8 августа практически во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, гроз, жары и опасности пожаров, передает официальный сайт РГП “Казгидромет”.

Так, в Астане во вторник 8 августа сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с, а также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте утром и днем ожидается гроза, порывы до 15-20 м/с.

При этом в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге и в горных районах – гроза, град, шквал. Ветер при грозе может достигать 15-20 м/с, а порой и 23-28 м/с. На большей части региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке и юге – гроза, днем град. Днем на севере и востоке региона порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. 8 августа на большей части области – высокая пожарная опасность, на западе и востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается гроза. 8 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, севере Актюбинской области ожидается гроза, ветер до 15-20 м/с. На юге и в центре региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов, высокая пожарная опасность.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквальный ветер до 15-20 м/с. На западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Днем на большей части региона сохраняется сильная жара 38-41 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на северо-западе, а днем – на большей части области будет гроза. Ночью и утром на севере, западе – туман. Днем на севере, западе и юге – град. Скорость ветра здесь будет достигать 15-20 м/с. Кроме того, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. На большей части области ожидается гроза, днем град. Ветер при грозе до 15-20 м/с, а порывы – 23-28 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке и юге Восточно-Казахстанской области пройдет гроза. Днем в центре и на востоке ожидается град, шквальный ветер до 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юго-западе и юге области Абай ожидается сильный дождь, град и шквал. Ветер северный, северо-восточный на западе, юго-западе, юге области 15-20, днем порывы до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также на большей части Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность, а на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031586-veter-do-28-ms-ozhidaetsya-v-neskolkih-regionah-kazahstana-vo-vtornik/

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