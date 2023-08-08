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Часть проспекта Туран временно перекроют в Астане

Опубликовано:

Спецтехника на строительстве развязки
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: primeminister.kz

В Астане на несколько дней перекроют оживленную часть проспекта Туран. Об этом сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на своей странице в Instagram.

Как сообщили в ведомстве, с 8 по 11 августа будет ограничено движение для автотранспорта по проспекту Туран на участке от кольца Жулдыз до улицы Керей, Жанибек хандар - здесь будут проводиться работы по текущему ремонту дорожного полотна.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - обратились к астанчанам в управлении.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта дорог в столице перекрыли проезд к двум остановочным пунктам по проспекту Аль-Фараби.

Напомним также, что до 15 августа в Астане введено частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.

Эти ограничения связаны с тем, что в рамках подготовки территории строительства линии LRT проводятся работы по переустройству инженерных сетей.

Помимо этого, почти до конца августа в Астане перекроют часть дорог в районе главной мечети столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031604-chast-prospekta-turan-vremenno-perekroyut-v-astane/

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