Без холодной воды останутся жители одного из районов Алматы
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Во вторник, 8 августа, в одном из секторов Медеуского района Алматы на несколько часов отключат холодную воду из-за плановых работ на сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как сообщили в ГКП "Алматы Су", 8 августа с 09:00 до 20:00 временно будет приостановлено водоснабжение в Медеуском районе в контурах улиц:
- Казыбек би – Назарбаева – Курмангазы – Кунаева;
- Казыбек би – Назарбаева – Толе би – Кайырбекова.
Временное отключение от холодной воды потребителей в названных городских секторах связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения, пояснили в ведомстве.
"Приносим извинения за временные неудобства", - обратились к алматинцам в ГКП "Алматы Су".
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Алатауском районе Алматы часть зданий отключат от горячей воды на две недели - с 7 по 21 августа.
Позже в акимате сообщили, что периодически с 7 по 25 августа горячую воду будут отключать в четырех районах города - Жетысуском, Турксибском, Наурызбайском и Медеуском. Ознакомиться с графиком отключения подачи горячей воды можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031491-bez-holodnoy-vody-ostanutsya-zhiteli-odnogo-iz-rayonov-almaty/