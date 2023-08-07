Без холодной воды останутся жители одного из районов Алматы

Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Во вторник, 8 августа, в одном из секторов Медеуского района Алматы на несколько часов отключат холодную воду из-за плановых работ на сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в ГКП "Алматы Су", 8 августа с 09:00 до 20:00 временно будет приостановлено водоснабжение в Медеуском районе в контурах улиц:

Казыбек би – Назарбаева – Курмангазы – Кунаева;

Казыбек би – Назарбаева – Толе би – Кайырбекова.

Временное отключение от холодной воды потребителей в названных городских секторах связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения, пояснили в ведомстве.

"Приносим извинения за временные неудобства", - обратились к алматинцам в ГКП "Алматы Су".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Алатауском районе Алматы часть зданий отключат от горячей воды на две недели - с 7 по 21 августа.

Позже в акимате сообщили, что периодически с 7 по 25 августа горячую воду будут отключать в четырех районах города - Жетысуском, Турксибском, Наурызбайском и Медеуском. Ознакомиться с графиком отключения подачи горячей воды можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031491-bez-holodnoy-vody-ostanutsya-zhiteli-odnogo-iz-rayonov-almaty/