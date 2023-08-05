Казахстанка устроила гонку на велосипеде за акимом ВКО, чтобы задать вопрос

Ермек Кошербаев и Татьяна Морозова. Фото: yk-news.kz

Жительница Риддера догнала акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева на велосипеде, чтобы спросить о проблеме с автобусами.

Инцидент произошел накануне во время посещения акимом ВКО Риддера. Как пишет YK-news.kz, местная жительница Татьяна Морозова примчалась за Ермеком Кошербаевым на велосипеде в центр города из Третьего микрорайона, чтобы задать волнующие ее вопросы.

Татьяна Морозова, по ее словам, приметила главу региона, когда тот осматривал ход ремонта тепловых сетей. Она очень хотела к нему обратиться, но не успела – кортеж быстро уехал, и жительница Риддера решила догнать акима на велосипеде. За то время пока она доехала до центральной площади, где сейчас идет реконструкция, глава региона успел посетить несколько объектов.

Все-таки догнав акима, женщина спросила его о проблеме с автобусами в городе

"Автобусы у нас ходят отвратительно, поэтому мы пересели на велосипеды. Будут у нас ходить автобусы или нет?" – спросила у него риддерчанка.

Аким области же перенаправил ее вопрос главе города.

"Сейчас много задач, которые нужно решать. Правильно, что сказали лишний раз об этом. Вот здесь есть новый аким города (Даулет Батырбаев – прим. ред.), обращайтесь к нему. Он решит этот вопрос. Скорее всего, перевозчикам не выделили субсидии, они не могут работать себе в убыток. Мы рассмотрим это. Государство не может заниматься перевозками. Частник приходит со своими автобусами, выигрывает конкурс, часть затрат несет сам, а остальное должно компенсироваться из бюджета", — ответил глава области женщине.

Как отмечает издание, спросила Татьяна Морозова и про высокие цены, и про большое количество питейных заведений по городу, вместо которых, по ее мнению, лучше было бы открыть детские кафе. Смелая женщина восхитила всех — ради того, чтобы решались проблемы в городе, она не побоялась устроить гонку на велосипеде.

Напомним, в середине июня этого года указом Касым-Жомарта Токаева Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области.

16 июня в Усть-Каменогорске прошло собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории ВКО, для дачи согласия на назначение акима региона. Депутаты проголосовали за Ермека Кошербаева.

В итоге Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ермека Кошербаева на пост главы региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031382-kazahstanka-ustroila-gonku-na-velosipede-za-akimom-vko-chtoby-zadat-vopros/