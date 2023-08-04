Нелегалов из Африки вновь выявили в Алматы

Задержанные. Фото: Polisia.kz

В ходе локальных рейдов в Алматы стражи порядка выявили нелегалов из Африки - 11 человек проживали в нашей стране незаконно, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, за текущую неделю на территории города выявлено 11 граждан Африканского континента, которые своевременно не выехали и проживали в РК незаконно. Постановлением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы они выдворены за пределы Казахстана.

Начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов рассказал подробности.

"Вместе с тем, следует отметить, что в ходе проведения профилактических мероприятий к административной ответственности привлечено 10 граждан стран дальнего зарубежья и 137 из ближнего зарубежья, которые нарушили казахстанское законодательство в сфере миграции населения. 23 иностранных граждан депортированы за пределы государства. В приемник-распределитель водворено 52 иностранца без документов", - заявил он.

Стоит отметить, что в последние месяцы в Казахстане все чаще стали выявлять нелегальных мигрантов из стран Африки.

Например, 9 граждан Нигерии и 2 граждан Камеруна выявили в Кунаеве. Они осуществляли незаконную трудовую деятельность. Иностранцы находились на территории Казахстана с нарушением законодательства. У них истекли сроки виз на право пребывания в стране.

С начала года, по информации полицейских Алматы, в южной столице выявили более 60 граждан стран Африки, которые нелегально работали в нашей стране.

Еще одного гражданина Нигерии не так давно задержали в Астане - мужчина 4 года находился на территории РК незаконно и перебивался случайными заработками.

В конце июля сообщалось, что нелегалы из Нигерии и Бразилии незаконно работали в Алматы - всех их выявили полицейские мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031334-nelegalov-iz-afriki-vnov-vyyavili-v-almaty/