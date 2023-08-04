Замену брусчатки по улице Панфилова в Алматы объяснили в акимате
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В Алматы проводится ремонт брусчатки на проезжей части по улице Панфилова (для авто) в рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры, об этом сегодня сообщили NUR.KZ в пресс-службе акимата Алмалинского района.
"В рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры, в целях обеспечения комфорта и безопасности жителей, проводится ремонт брусчатки на проезжей части по улице Панфилова (для автомобилей)", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что последний раз ремонт здесь проводился в 2017 году, в связи с чем брусчатка пришла в неудовлетворительное состояние, на многих участках она повреждена.
"Поэтому было принято решение заменить покрытие на проезжей части от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра, а на остальной части, от улицы Богенбай батыра до Арбата, провести точечный ямочный ремонт", – добавили в акимате.
Также в ведомстве сообщили, что неповрежденная брусчатка будет использована на других участках по улице Панфилова. На пешеходных зонах хорошая брусчатка затронута не будет.
"О проводимом ремонте жители были заранее предупреждены через общедомовые чаты, КСК и ОСИ", – сказали в акимате района.
Напомним, ранее некоторые алматинцы возмутились заменой каменных плит на мосту через БАК по проспекту Сейфуллина. В социальных сетях появилась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней, которыми облицован мост. В акимате Алматы опровергли эти сведения.
В ведомстве пояснили, что меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 80-х годов прошлого века качественное гранитное покрытие остается на месте.
Также жители Алматы возмутились заменой плит у Дома офицеров. В акимате сообщили, что к ремонту здания и снятым плиткам отношение не имеют. Здание находится в собственности подведомственной организации Министерства обороны РК
Кроме того, в акимате Алматы прокомментировал информацию о том, что городские власти заменяют гранитные плиты на новые в парках и скверах. В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется реконструкция парков и скверов, пришедших в негодное состояние.
Согласно информации акимата Медеуского района, в текущем году начаты работы по капитальному ремонту и реставрации памятника архитектуры – здания Национальной академии наук при президенте РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031242-ocherednuyu-zamenu-bruschatki-po-ulitse-panfilova-obyasnili-v-akimate/