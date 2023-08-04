Замену брусчатки по улице Панфилова в Алматы объяснили в акимате

Ремонт брусчатки. Фото: пресс-служба акимата Алмалинского района

В Алматы проводится ремонт брусчатки на проезжей части по улице Панфилова (для авто) в рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры, об этом сегодня сообщили NUR.KZ в пресс-службе акимата Алмалинского района.

"В рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры, в целях обеспечения комфорта и безопасности жителей, проводится ремонт брусчатки на проезжей части по улице Панфилова (для автомобилей)", – говорится в сообщении.

Ремонт брусчатки. Фото: пресс-служба акимата Алмалинского района

Ремонт брусчатки. Фото: пресс-служба акимата Алмалинского района

В ведомстве отметили, что последний раз ремонт здесь проводился в 2017 году, в связи с чем брусчатка пришла в неудовлетворительное состояние, на многих участках она повреждена.

Ремонт брусчатки. Фото: пресс-служба акимата Алмалинского района

"Поэтому было принято решение заменить покрытие на проезжей части от улицы Кабанбай батыра до улицы Богенбай батыра, а на остальной части, от улицы Богенбай батыра до Арбата, провести точечный ямочный ремонт", – добавили в акимате.

Также в ведомстве сообщили, что неповрежденная брусчатка будет использована на других участках по улице Панфилова. На пешеходных зонах хорошая брусчатка затронута не будет.

Ремонт брусчатки. Фото: пресс-служба акимата Алмалинского района

Ремонт брусчатки. Фото: пресс-служба акимата Алмалинского района

"О проводимом ремонте жители были заранее предупреждены через общедомовые чаты, КСК и ОСИ", – сказали в акимате района.

Напомним, ранее некоторые алматинцы возмутились заменой каменных плит на мосту через БАК по проспекту Сейфуллина. В социальных сетях появилась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней, которыми облицован мост. В акимате Алматы опровергли эти сведения.

В ведомстве пояснили, что меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 80-х годов прошлого века качественное гранитное покрытие остается на месте.

Также жители Алматы возмутились заменой плит у Дома офицеров. В акимате сообщили, что к ремонту здания и снятым плиткам отношение не имеют. Здание находится в собственности подведомственной организации Министерства обороны РК

Кроме того, в акимате Алматы прокомментировал информацию о том, что городские власти заменяют гранитные плиты на новые в парках и скверах. В ведомстве отметили, что в настоящее время ведется реконструкция парков и скверов, пришедших в негодное состояние.

Согласно информации акимата Медеуского района, в текущем году начаты работы по капитальному ремонту и реставрации памятника архитектуры – здания Национальной академии наук при президенте РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031242-ocherednuyu-zamenu-bruschatki-po-ulitse-panfilova-obyasnili-v-akimate/