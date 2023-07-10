На возмущение алматинцев по демонтажу плит у Дома офицеров ответили в акимате

Плитка у Дома офицеров. Кадр из видео: t.me/egovpress

Жители Алматы возмутились заменой плит у Дома офицеров. В пресс-службе акимата сообщили, что к ремонту здания и снятым плиткам отношение не имеют, передает NUR.KZ.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил, что акимат города Алматы не является балансодержателем Дома офицеров, расположенного с восточной стороны парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Здание находится в собственности подведомственной организации Министерства обороны РК. Соответственно акимат не является заказчиком проводимых работ.

"Вместе с тем, мы изначально в курсе запланированного ремонта – по устранению течи на площади, которая одновременно служит кровлей подвального помещения, относящегося к зданию Дома офицеров. В последующем демонтированную плитку планируется вернуть на место.

По поводу его неаккуратного складирования на зеленой зоне сегодня был наложен административный штраф на подрядную организацию. Сейчас его перекладывают на пешеходную часть, и в ближайшие дни приступят к укладке.

Хочу обратиться ко всем алматинцам: прежде чем выкладывать подобные видеообращения просьба обратиться в акимат за соответствующим разъяснением по проводимым работам", – сказал он.

Также в пресс-службе акимата добавили, что в настоящее время проводится капитальный ремонт кровли здания и подземного подвального помещения Дома офицеров (общая площадь – 5,5 тыс. кв. м).

"Плиты находятся над подземным помещением (площадь около 200 кв. м). Они были сняты для проведения гидроизоляции. После завершения работ плиты будут установлены на место", – добавили в ведомстве.

Отмечается, что в связи с тем, что плиты были уложены под зелеными насаждениями, в отношении подрядной организации составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК за нарушение правил благоустройства.

"Крыша здания и подвального помещения протекает последние 5 лет. Дом офицеров – это памятник архитектуры, в здании находится действующий военно-исторический музей. В связи с этим, было принято решение о проведении капитального ремонта кровли за счет частных средств. Полностью работы планируется завершить в августе текущего года", – сообщили в акимате Медеуского района.

Добавим, что, согласно статье 505 КоАП РК, нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 381-1 настоящего Кодекса, влекут предупреждение или штраф:

на физических лиц – в размере 20 МРП;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП,

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф:

на физических лиц – в размере 30 МРП;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 40 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП,

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028114-na-vozmuschenie-almatintsev-po-demontazhu-plit-u-doma-ofitserov-otvetili-v-akimate/