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В акимате Алматы прокомментировали информацию о замене гранитных плит в парках и скверах

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Гранитные плиты в парке
Гранитные плиты. Фото: Акимат Алматы

Акимат Алматы прокомментировал информацию о том, что городские власти заменяют гранитные плиты на новые в парках и скверах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства

Отмечается, что в настоящее время в Алматы ведется реконструкция парков и скверов, пришедших в негодное состояние.

"Следует отметить, что распространяемая в социальных сетях информация о якобы замене целых гранитных плит на новые не соответствует действительности. Так, в вошедших в видеокадры скверах имени Валиханова и со стороны Кунаева порядка 80-85% гранитного плитняка сохранится, замене подлежат только единичные плиты, находящиеся в разбитом состоянии и не подлежащие восстановлению", - заявили в акимате.

Согласно информации акимата Медеуского района, в текущем году начаты работы по капитальному ремонту и реставрации памятника архитектуры - здания Национальной академии наук при президенте РК.

В сквере имени Шокана Валиханова начаты ремонтные работы с реставрацией гранитного плитняка.

"Они будут сняты для очистки, а после шлифовки установлены обратно. Важно отметить, что гранитные плиты подпорных стен, а также бордюры, обрамляющие цветники и тротуары, демонтажу не подлежат. Дополнительно в ходе ремонтных работ будет проведена очистка системы фонтанов", - добавили в акимате.

Гранитные плиты в парке
Гранитные плиты. Фото: Акимат Алматы

Завершение работ планируется в сентябре текущего года.

Проведение аналогичных работ предусмотрено в сквере, примыкающем к зданию Академии наук со стороны улицы Кунаева.

"Гранитный плитняк здесь также будет отреставрирован и после очистки и шлифовки будет возвращен на место. Дополнительно в сквере будут установлены опоры освещения и посажены кустарники и цветники. Сроки завершения - в октябре этого года", сообщили в ведомстве.

Также в акимате отметили, что гранитные плиты вокруг фонтана "Знаки Зодиака" находятся в удовлетворительном состоянии и демонтироваться не будут.

Отметим, ранее в Алматы общественность обсуждала ремонт моста по проспекту Сейфуллина.

Некоторые алматинцы возмутились заменой каменных плит на мосту через БАК по проспекту Сейфуллина. В социальных сетях появилась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней, которыми облицован мост. В акимате Алматы опровергли эти сведения.

В ведомстве пояснили, что меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 80-х годов прошлого века качественное гранитное покрытие остается на месте.

Еще в акимате добавили, что ремонт моста проводится по запросу самих жителей Турксибского района в целях обеспечения безопасности пешеходов.

Также в ведомстве пообещали, что мост на Сейфуллина сохранит первозданный вид по итогу ремонта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030754-v-akimate-almaty-prokommentirovali-informatsiyu-o-zamene-granitnyh-plit-v-parkah-i-skverah/

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