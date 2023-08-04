Гроза, 38-градусная жара и усиление ветра ожидаются в мегаполисах Казахстана

Пасмурное небо. Иллюстративное фото: ДЧС СКО

В пятницу, 4 августа, в Астане вновь ожидается гроза, а в Алматы и Шымкенте прогнозируют жаркую погоду без осадков. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и усиления ветра до 7-12 метров в секунду с порывами до 15 м/с. Несмотря на непогоду, в столице ожидается до 28-30 градусов жары днем и плюс 16-18 градусов ночью.

Кроме того, в Астане по-прежнему сохраняется штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

Жителей Алматы сегодня ждет погода без осадков. Днем в южной столице прогнозируют жару до плюс 35-37 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте также ожидается ясная погода без осадков. Днем термометры покажут плюс 36-38 градусов, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 20-22 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Что делать при грозе?

Как ранее сообщали представители пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле - не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", - предупреждали в ДЧС.

При этом отмечалось, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", - советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться.

Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Как не пострадать при сильной жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить - не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", - добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031203-groza-38-gradusnaya-zhara-i-usilenie-vetra-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/