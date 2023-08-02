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30 лет независимости Казахстана

Грозы и жара до 42 градусов: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

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Женщина и мальчик возле фонтана в жаркий день
Лето. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

3 августа в ряде регионов Казахстана ожидается жаркая погода. При этом жителей некоторых областей предупредили о возможных грозах и сильном ветре, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Астане завтра временами ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем сохранится сильная жара до 35-38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Днем сильная жара – до 35-39 градусов. Также на большей части региона ожидается высокая пожарная опасность, на западе и востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Улытауской области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с. На большей части региона – сильная жара до 35 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге и в центре Карагандинской области прогнозируется гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Днем на юге – до 35 градусов тепла. Также на большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области будет наблюдаться сильная жара до 35 градусов. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, а на западе, северо-западе и северо-востоке – высокая пожарная опасность.

Кроме того, днем жителей севера Туркестанской области метеорологи предупредили о возможной пыльной буре. Скорость ветра при этом будет достигать 15-20 м/с. Днем на большей части региона ожидается сильная жара 40 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере и в центре, а днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на севере – град. На юге – порывы ветра до 15-20 м/с, жара в 35 градусов. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке и в центре Мангистауской области вероятнее всего будет гроза. На северо-западе и востоке региона может подняться ветер до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 38-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При этом, по данным синоптиков, днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза и град. Ночью и утром на севере региона также может образоваться туман. Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе и севере, а днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере – град. Сильный ветер до 15-20 м/с поднимется на востоке региона. Также здесь сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь, град. Ночью на востоке, а днем – на севере, востоке и юге региона может пройти ожидается гроза, порывы ветра до 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге и западе – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской области сохранится сильная жара до 35-39 градусов, а на севере и в центре – до 40-42 градуса. На большей части области – чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и юге Павлодарской области ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. На юге и востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и севере Костанайской области также может начаться гроза, ветер до 15-20 м/с. Ночью и утром – туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер на севере и востоке региона будет достигать 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

  • используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
  • не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;
  • старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
  • следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
  • не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2031063-grozy-i-zhara-do-42-gradusov-gde-v-kazahstane-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/

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