Грозу и жару до 39 градусов обещают в казахстанских мегаполисах

Люди у фонтана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 3 августа, в Алматы и Шымкенте прогнозируют сильную жару, а жителей Астаны предупреждают о грозе. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Астане ожидаются гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду, в связи с чем в столице объявлено штормовое предупреждение. Термометры при этом днем покажут плюс 30-32 градуса, а ночью температура опустится до плюс 16-18 градусов.

В Алматы ожидается жарка погода без осадков. Днем в южной столице прогнозируют жару до 35-37 градусов, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Шымкенте также ожидается жаркая погода без осадков - днем здесь столбики термометров поднимутся до плюс 37-39 градусов, ночью температура опустится до плюс 21-23 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Напомним, ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь - в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки - сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", - подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031071-grozu-i-zharu-do-39-gradusov-obeschayut-v-kazahstanskih-megapolisah/