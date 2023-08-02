Грозы и жара до 42 градусов: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

Лето. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

3 августа в ряде регионов Казахстана ожидается жаркая погода. При этом жителей некоторых областей предупредили о возможных грозах и сильном ветре, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, в Астане завтра временами ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем сохранится сильная жара до 35-38 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Днем сильная жара – до 35-39 градусов. Также на большей части региона ожидается высокая пожарная опасность, на западе и востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Улытауской области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с. На большей части региона – сильная жара до 35 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге и в центре Карагандинской области прогнозируется гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Днем на юге – до 35 градусов тепла. Также на большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области будет наблюдаться сильная жара до 35 градусов. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, а на западе, северо-западе и северо-востоке – высокая пожарная опасность.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40 градусов. 03 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре, днем на большей части области Абай ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. 03 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный на северо-западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 38-42 градуса. 03 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. 03 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. 03 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. 03 августа на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь, град. Ночью на востоке, днем на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. 03 августа на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской области сохранится сильная жара 35-39 градусов, а на севере и в центре – до 40-42 градуса. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. 03 августа на юге, востоке Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. 03 августа на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031063-grozy-i-zhara-do-42-gradusov-gde-v-kazahstane-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/