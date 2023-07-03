Численность населения Казахстана достигла почти 20 млн человек

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Согласно обновленным данным, опубликованным на сайте Бюро нацстатистики, численность населения Республики Казахстан на данный момент составляет более 19,8 млн человек.

По данным Бюро национальной статистики на 1 июня 2023 года, численность населения Казахстана составляет 19 879 003 человека.

При этом городское население составляет 12 297 095 человек, а сельское – 7 581 908 человек.

Женщин в Казахстане больше, чем мужчин. Количество последних равно 9 705 372 гражданам, женская половина населения составляет 10 173 631 человек.

В этом году, по данным с января по апрель, родилось 123 368 казахстанцев, умерло – 42 128.

Отметим, что в 2017 году численность населения Казахстана составляла 17,9 млн человек. Из этого числа 10,3 млн – городское население, а 7,5 млн – сельское.

В 2021 году численность казахстанцев увеличилась и стала равна 18,8 млн. 11,1 млн человек составляло городское население, 7,7 млн – сельское.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027329-chislennost-naseleniya-kazahstana-dostigla-pochti-20-mln-chelovek/