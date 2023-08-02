Марш полицейских перед малышом сняли на видео в Костанае

Марш. Кадр из видео: instagram.com/polisia_kostanay

В Сети появилось видео, как полицейские проходят маршем перед малышом в Костанае, а он стоит в форме и отдает честь. Выяснилось, что это было сделано в память об умершем отце ребенка. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Facebook.

Как рассказали в ведомстве, старший лейтенант полиции Аслан Кокжанов работал в должности оперуполномоченного в отделе криминальной полиции ЛОП на станции Костанай. После 7-летнего ожидания у стража порядка родился долгожданный сын Алинур.

6 августа 2018 года от тяжелой и продолжительной болезни Аслан умер, когда ребенку было всего 6 месяцев. Родные оставили на память его форменную одежду.

Алинур рос любопытным и сообразительным ребенком. Близкие показывали ему пример уважения к полицейским.

Сейчас малыш живет в Астане. У него была мечта увидеть музей ДП Костанайской области, ее осуществили. Алинур вместе с дедушкой Гусманом Тасмагамбетовым 27 июля приехал в Костанай.

Мальчик хочет стать полицейским. Ему показали кинологический центр, кавалерийский взвод, СОБР (специальный отряд быстрого реагирования).

Уезжая из Костаная, Алинур остался под большим впечатлением от увиденного и пообещал, что после окончания школы обязательно поступит в Академию МВД РК.

Напомним, ранее в Усть-Каменогорске полицейские исполнили мечту маленького Алана, который в будущем хочет стать патрульным. К стражам порядка с необычной просьбой обратилась мама малыша. Она сказала, что у ребенка будет день рождения, а если его поздравят полицейские, то он очень обрадуется.

В итоге во двор дома, где проживает мальчик, заехал служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Правоохранители поздравили именинника и подарили игрушечную машинку.

А начальник ДП Шымкента Кайрат Дальбеков, с которым мечтал встретиться 9-летний мальчик, принял его с мамой, несмотря на плотный график. Школьник рассказал, что хочет стать полицейским. Генерал подарил будущему офицеру фуражку и пожелал исполнения всех заветных желаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030998-marsh-politseyskih-pered-malyshom-snyali-na-video-v-kostanae/