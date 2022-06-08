Начальник полиции Шымкента исполнил мечту 9-летнего мальчика

Кайрат Дальбеков и Асет. Фото: polisia.kz

Начальник департамента полиции Шымкента Кайрат Дальбеков исполнил мечту 9-летнего Асета из Сарыагаша. Выяснилось, что ребенок знает офицера еще с тех пор, когда он руководил ДП Туркестанской области. Мальчик следит за его постами в соцсетях, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

9-летний школьник мечтал встретиться с Кайратом Дальбековым, который сформировал у него собственное видение о людях в погонах. Юный житель Сарыагаша просил маму отвезти его в Шымкент, чтобы лично познакомиться со своим кумиром.

Дильфуза Мауленова решила организовать сыну незабываемую встречу. Она отправила полицейскому в Facebook сообщение и рассказала о мечте сына.

На просьбу начальник ДП Шымкента ответил, не задумываясь. И, невзирая на плотный график, пригласил мальчика с матерью на личный прием.

9-летний Асет. Фото: polisia.kz

Счастью Асета не было предела. Кайрат Дальбеков тепло принял гостей.

Ребенок рассказал, что учится в третьем классе и хочет стать полицейским. Генерал-майор подарил будущему офицеру фуражку и пожелал исполнения всех заветных желаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973094-nachalnik-politsii-shymkenta-ispolnil-mechtu-9-letnego-malchika/