Мечту 4-летнего мальчика исполнили полицейские в Усть-Каменогорске (видео)

Фото: ДП ВКО

В Усть-Каменогорске полицейские исполнили желание маленького Алана. Несмотря на то, что ребенку всего 4 года, он уже определился с будущей профессией. Говорит, что мечтает стать патрульным, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

К проезжавшим мимо полицейским с необычной просьбой обратилась мама малыша.

"Сын очень любит патрульные машины. Он очень обрадуется, если его с днем рождения поздравят сотрудники полиции", - сказала Мадина.

По словам стражей порядка, к ним впервые поступила подобная просьба, но они, не задумываясь, с радостью согласились ее исполнить.

Во двор дома, где проживает мальчик, заехал служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками.

Полицейские поздравили именинника и подарили игрушечную машинку. Радости малыша не было предела.

"Благодарю вас, что подарили моему сыну в его уже осознанный день рождения бурю замечательных эмоций", - отметила мама ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961315-mechtu-4-letnego-malchika-ispolnili-politseyskie-v-ust-kamenogorske-video/